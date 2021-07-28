Возвращение в футбольную семью

Украинский хавбек наконец вернулся в расположение Аталанты. После Евро-2020 Руслан Малиновский перенес операцию на грыже живота и отдыхал в отпуске.

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Украинец уже прошел индивидуальный тест, как и полузащитник Ремо Фройлер, который играл за сборную Швейцарии на чемпионате Европы. Другой украинский футболист Виктор Коваленко тренируется в общей группе.

9 июля сделал операцию на грыже, которая беспокоила его еще до начала Евро-2020. 45 дней Малиновский не сможет выходить на футбольное поле. Руслан не поможет команде Джана Пьера Гасперини в начале сезона в Серии А.

В команде уже даже есть пополнение. На правах аренды к клубу присоединился игрок Пармы Джузеппе Пеццелла. По индивидуальному графику тренируются Хатебур и Ламмерс.