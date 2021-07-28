Повернення у футбольну сім'ю

Український хавбек нарешті повернувся у розташування Аталанти. Після Євро-2020 Руслан Маліновський переніс операцію на грижі живота та відпочивав у відпустці.

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Українець вже пройшов індивідуальний тест, як і півзахисник Ремо Фройлер, який грав за збірну Швейцарії на чемпіонаті Європи. Інший український футболіст Віктор Коваленко тренується у загальній групі.

У 9 липня зробив операцію на грижі, яка турбувала його ще до початку Євро-2020. 45 днів Маліновський не зможе виходити на футбольне поле. Руслан не допоможе команді Джана П'єра Гасперіні на початку сезону у Серії А.

У команді вже навіть є поповнення. На правах оренди до клубу приєднався гравець Парми Джузеппе Пеццелла. За індивідуальним графіком тренуються Хатебур і Ламмерс.