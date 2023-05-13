Марсель выкупит у Аталанты контракт Малиновского: на какой срок могут подписать новое соглашение
Источник:Foot sur 7
Руслан Малиновский отлично проявляет себя в футболке Марселя. Французский клуб выкупит контракт украинского футболиста у итальянской Аталанты.
Руслан Малиновский не вернется в Серию А и продолжит выступления во Франции. Марсель подпишет полноценный контракт с украинским полузащитником, ведь было соблюдено главное условие аренды.
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Убедил французов
"Провансальцы" сохранили прописку в Лиге 1 и сделала это очень убедительно. После 24 туров Марсель идет на третьем месте в турнирной таблице, имея в своем активе 70 баллов. Команда Игоря Тудора до последнего сражается за чемпионство. Однако претворить это в реальность будет очень сложно. До лидера сезона ПСЖ отставание в 11 баллов. Но Марсель еще не провел свою игру в этом туре.
Напомним, что французский клуб арендовал украинца до конца сезона-2022/2023 с правом обязательного выкупа.
Еще раньше была подобная информация о досрочной активации данной опции французами. Ведь украинец полностью удовлетворил все потребности французского гранда.
Сообщается, что Малиновский заключит контракт с Марселем на 3 года – до лета 2026 года.
- К предстоящему поединку Малиновский провел за "провансальцев" 19 встреч, в которых забил 2 гола. Главный тренер команды Игорь Тудор не перестает увлекаться футбольными качествами Руслана.
- Отметим, что Руслан входит в топ-5 самых высокооплачиваемых игроков французский клуб. Малиновский зарабатывает в год 4,2 миллиона евро.