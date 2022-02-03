Малиновский шокировал фанатов внезапной сменой имиджа: забавное фото

3 февраля 2022 , 07:50
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Источник:

твиттер Руслана Малиновского

Украинский полузащитник Аталанты Руслан Малиновский примерил новый образ. Игрок сборной Украины использовал для этого маску в инстаграме, и у него появились усы.

Футболист "отрастил" усы и поделился соответствующей фотографией в своем твиттере.

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"Доброе утро, Бергамо. Готов к новому выпуску журнала Panini", – подписал снимок он.

Подписчики начали подшучивать над Малиновским. Некоторые сравнили украинского хавбека с известным музыкантом Фредди Меркьюри. Руслан же намекнул на свое сходство с известным экс-футболистом Руудом Гуллитом.

Последние новости о Малиновском

  • Малиновский пропустил две последние игры Аталанты в Серии А против Интера и Лацио.
  • Ранее сообщалось, что из-за отсутствия вакцины 28-летний украинский хавбек не сможет выходить на поле. В текущем сезоне на счету Малиновского 23 игры, в которых украинец отметился шестью голами и двумя ассистами.
  • На данный момент Аталанта занимает четвертое место в турнирной таблице Серии А, набрав 43 очка в 22 матчах.
Автор: Юрій Семенюк