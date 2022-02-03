Футболист "отрастил" усы и поделился соответствующей фотографией в своем твиттере.

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"Доброе утро, Бергамо. Готов к новому выпуску журнала Panini", – подписал снимок он.

Подписчики начали подшучивать над Малиновским. Некоторые сравнили украинского хавбека с известным музыкантом Фредди Меркьюри. Руслан же намекнул на свое сходство с известным экс-футболистом Руудом Гуллитом.

Что известно о Малиновском сейчас