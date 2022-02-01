В матче против Наполи Малиновский вышел в стартовом составе. И на седьмой минуте открыл счет во встрече. Он дождался паса от Сапаты и мощно пробил под перекладину ворот.

Видео гола Малиновского в ворота Наполи

Правда впоследствии Наполи дважды забил. Но после этого дважды в воротах соперника отличились игроки Аталанты и выиграли этот матч. Только после этого Малиновский покинул поле.

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Почти через два месяца после того, как этот гол был забит, он был признан лучшим голом Аталанты в декабре 2021 года.

Хотя еще до этого Малиновский был признан лучшим игроком Аталанты в декабре. А также попал в символическую сборную чемпионата Италии по итогам 2021 года.