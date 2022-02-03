Футболіст "відростив" вуса та поділився відповідною фотографією у своєму твітері.

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"Доброго ранку, Бергамо. Готовий до нового випуску журналу Panini", – підписав знімок хавбек.

Підписники почали жартувати над Маліновським. Дехто порівняв українського хавбека з відомим музикантом Фредді Мерк'юрі. Руслан же натякнув на свою подібність із відомим ексфутболістом Руудом Гуллітом.

Що відомо про Маліновського зараз