Футболіст "відростив" вуса та поділився відповідною фотографією у своєму твітері.
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"Доброго ранку, Бергамо. Готовий до нового випуску журналу Panini", – підписав знімок хавбек.
Підписники почали жартувати над Маліновським. Дехто порівняв українського хавбека з відомим музикантом Фредді Мерк'юрі. Руслан же натякнув на свою подібність із відомим ексфутболістом Руудом Гуллітом.
Що відомо про Маліновського зараз
- Маліновський пропустив дві останні ігри Аталанти в Серії А проти Інтера та Лаціо.
- Раніше повідомлялося, що через відсутність вакцини 28-річний український хавбек не зможе виходити на поле. У поточному сезоні на рахунку Маліновського 23 гри, в яких українець відзначився шістьма голами та двома асистами.
- На даний момент Аталанта посідає четверте місце у турнірній таблиці Серії А, набравши 43 очки у 22 матчах.