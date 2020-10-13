Портал Transfermarkt обновил стоимость игроков европейских топ-чемпионатов. По последним обновлениям, 10 топ-игроков потеряли в своей стоимости 30 и более миллионов евро.

Больше всего потерял вингер мадридского "Реала" Эден Азар, стоимость которого уменьшилась на 60 миллионов евро. Такие данные приводит Transfermarkt.

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Кто больше всего подешевел:

Эден Азар ("Реал") – минус 60 миллионов евро (нынешняя стоимость 60 миллионов, а предыдущая была 120 миллионов),

Лионель Месси ("Барселона") – минус 40 миллионов евро (100 миллионов вместо прежних 140),

Антуан Гризманн ("Барселона") – минус 40 миллионов евро (80 миллионов вместо прежних 120),

Рахим Стерлинг ("Манчестер Сити") – минус 32 миллиона евро (128 миллионов вместо предыдущих 160),

Неймар ("ПСЖ") – минус 32 миллиона евро (128 миллионов вместо прежних 160),

Кепа Аррисабалага ("Челси") – минус 32 миллиона евро (28 миллионов вместо предыдущих 60),

Харри Кейн ("Тоттенхэм") – минус 30 миллионов евро (120 миллионов вместо прежних 150),

Садио Мане ("Ливерпуль") – минус 30 миллионов евро (120 миллионов вместо предыдущих 150),

Кевин Де Брюйне ("Манчестер Сити") – минус 30 миллионов евро (120 миллионов вместо прежних 150),

Мохамед Салах ("Ливерпуль") – минус 30 миллионов евро (120 миллионов вместо прежних 150).