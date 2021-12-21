Малиновский: Ему было бы интересно сыграть в Италии

Футболист Аталанты порекомендовал украинским футболистам "бежать" из УПЛ в ту же Серию А. Украинский чемпионат, это не тот уровень, где можно расти в профессиональном плане.

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Руслан Малиновский назвал футболиста, который может укрепиться в итальянской лиге. Полузащитник бергамовского клуба назвал фамилию Андрея Ярмоленко.

У правого вингера еще достаточно сил и мотивации, чтобы поиграть на серьезном уровне несколько лет. Руслан считает, что партнеру по сборной Украины было бы хорошо попробовать свои силы в Италии, ведь в Англии у него нет стабильной игровой практики.

Он поиграл в Германии и сейчас в Англии. Думаю, что ему было бы интересно попробовать свои силы в Италии. Ярмоленко еще рано – у него есть мотивация, которую я видел в сборной. Он всегда мотивирован, видно, что Андрей сейчас играет ради эмоций и сборной,

– сказал Малиновский.

Сам Малиновский выступает в Италии с июля 2019 года.

Карьера Ярмоленко за границей