Маліновський: Йому було б цікаво зіграти в Італії

Футболіст Аталанти порекомендував українським футболістам "тікати" з УПЛ у ту ж Серію А. Український чемпіонат, це не той рівень, де можна рости у професійному плані.

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Руслан Маліновський назвав футболіста, який може закріпитись в італійській лізі. Півзахисник бергамівського клубу назвав прізвище Андрія Ярмоленка.

Правий вінгер ще має достатньо сил та мотивації, щоб пограти на серйозному рівні декілька років. Руслан вважає, що партнеру по збірній України було б добре спробувати свої сили в Італії, адже в Англії він немає стабільної ігрової практики.

Він пограв у Німеччині і зараз в Англії. Думаю, що йому було б цікаво спробувати свої сили в Італії. Ярмоленку ще рано – у нього є мотивація, яку я бачив у збірній. Він завжди мотивований, видно, що Андрій зараз грає заради емоцій та збірної,

– сказав Маліновський.

Сам Маліновський виступає в Італії з липня 2019 року.

Кар'єра Ярмоленка за кордоном