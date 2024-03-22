Итальянская Аталанта зашкварилась у себя в Инстаграме, приняв соавторство поста с видео гола Алексея Миранчука за сборную России в товарищеском матче против национальной команды Сербии (4:0).
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Малиновский пристыдил Аталанту за видео с матча Россия – Сербия
Отреагировал на данный инцидент полузащитник сборной Украины и итальянского Дженоа Руслан Малиновский, который ранее выступал за Аталанту вместе с Миранчуком.
В комментариях под видео Малиновский написал на итальянском "Позор вам". Также отреагировала на публикацию и Роксана, жена Руслана, которая написала: "Стыд".
Напомним, Малиновский выступал за Аталанту с 2019 по 2023 годы, в составе которой стал одной из главных звезд Серии А. Миранчук успел поиграть бок о бок с Русланом, став игроком бергамасков в 2020 году.