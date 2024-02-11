В 24 туре Серии А на воскресенье был вынесен матч Дженоа против Аталанты. Для украинцев он особенно был интересен, учитывая встречу Руслана Малиновского против бывшей команды, пишет 24 канал.

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Украинец уже традиционно вышел в старте Дженоа. В середине первого тайма гости забили, но после перерыва о себе напомнил как раз Руслан.

На 50 минуте Малиновский перепасовывался с Миланом Баделем и красиво пробил из-за пределов штрафной площади в ближний угол. К чести игрока, украинец отказался праздновать этот мяч.

Видео гола Малиновского: