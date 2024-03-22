Італійська Аталанта зашкварилася у себе в Інстаграмі, прийнявши співавторство посту з відео голу Алєксєя Міранчука за збірну Росії у товариському матчі проти національної команди Сербії (4:0).
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Маліновський присоромив Аталанту за відео з матчу Росія – Сербія
Відреагував на даний інцидент півзахисник збірної України та італійського Дженоа Руслан Маліновський, який раніше виступав за Аталанту разом із Міранчуком.
У коментарях під відео Маліновський написав італійською "Ганьба вам". Також відреагувала на публікацію і Роксана, дружина Руслана, яка написала: "Сором".
Нагадаємо, Маліновський виступав за Аталанту з 2019 по 2023 роки, у складі якої став однією з головних зірок Серії А. Міранчук встиг пограти пліч-о-пліч з Русланом, ставши гравцем бергамасків у 2020 році.