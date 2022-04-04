Малиновский пригласил в Аталанту воспитанников Шахтера

Все больше футбольных клубов принимают у себя молодые украинские игроки. Итальянская Аталанта стала убежищем для нескольких талантливых воспитанников Шахтера.

Аталанта дала "футбольную крышу над головой" воспитанникам Шахтера

Руслан Малиновский помог молодым футболистам Шахтера со временным клубом. Во время войны в Украине игроки будут тренировать в итальянской Аталанте, которая тепло приняла украинцев.

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Один из воспитанников донецкого клуба Василий Бундаш остался приятно поражен гостеприимством итальянского клуба и рассказал о сложной дороге в Бергамо.

Также молодой футболист отдельно поблагодарил Малиновского, сыгравшего в переезде немалую роль.

Аталанта нас невероятно тепло приняла. Мы так долго ехали, с несколькими пересадками, ночевали даже в Вене. Все время эти мысли о войне, о родных, родине. После этого доброта итальянцев поразила. Благодарю их за все, что они для нас сделали и делают. Мы все равняемся на Малиновского и мечтаем стать такими, как Руслан,

– рассказал Бундаш.

Ранее чешская Спарта и итальянский Ювентус приютили в своих клубах украинских детей. Также Бенфика Романа Яремчука не осталась безучастной к судьбе будущего поколения Украины.

Напомним, что Аталанта после 30 сыгранных матчей идет лишь 7 в таблице Серии А, имея в своем активе 51 очко.

Карьера Малиновского в Аталанте