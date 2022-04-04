Помощь украинской армии

Ковалевская команда показала плоды своей работы во благо украинской армии. Футбольный клуб приобрел для ВСУ новенькие автомобили.

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Три внедорожных PICKUP T8 2.0 FullExtra уже в скором времени будут помогать украинским военным, которые дают достойный отпор оккупантам.

Фотографии новых автомобилей были сделаны на фоне клубной базы Колоса.



Колос закупил автомобили для ВСУ / Фото из клубной инстаграмма

Многие футбольные клубы присоединяются к помощи украинской армии. Динамо и Шахтер проведут за границей ряд благотворительных матчей, средства из которых будут переданы на нужды украинцев.

Напомним, что первую часть сезона Колос закончил на 8-й позиции в таблице УПЛ. Клуб из Ковалевки набрал 24 очка.