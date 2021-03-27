Портал Transfermarkt обновил цены на игроков, выступающих в чемпионате Италии. Среди атакующих полузащитников украинец Руслан Малиновский оказался на пятом месте.

Издание Transfermarkt оценило Малиновского в 21 миллион евро. Именно благодаря этому он остался на пятом месте среди атакующих полузащитников Серии А. Цена на него не изменилась с момента последнего оценивания.

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Еще один украинец, который выступает на той же позиции в Аталанте – Виктор Коваленко – оценен в 6 миллионов евро. И он на 20 месте по цене.

Самым дорогим атакующим полузащитником чемпионата Италии является Луис Альберто. Полузащитника Лацио оценили в 50 миллионов евро. Далее в списке Никола Дзаньйоло с Ромы (45 миллионов евро), Кристиан Эриксен из Интера (35 миллионов евро) и Хакан Чалханолгу из Милана (35 миллионов евро).

Подвинуть Малиновского из первой пятерки мог его одноклубник Маттео Пессина. Он прибавил в цене сразу 5 миллионов евро и теперь стоит 20 миллионов евро, занимая шестое место.