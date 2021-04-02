Італійська Аталанта проводить голосування за найкращого футболіста у березні. Українець Руслан Маліновський у кроці від перемоги.

Маліновський у кроці від перемоги

Італійський гранд проводить голосування у своїх соцмережах, де впевнено лідирує Руслан Маліновський. Вболівальники Аталанти вважають 27-річного півзахисника з України найкращим футболістом команди у березні.

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У фінальному голосуванні його прямим конкурентом є захисник Берат Джімсіті. Зараз лідерство українця є відчутним. За лідера збірної України вже проголосувало 64% фанатів проти 36% у Джімсіті.

У цьому сезоні українець провів у футболці клубу з Бергамо 32 матчі, у яких забив 4 голів та віддав таку ж кількість результативних передач.

Після паузи, яка була викликана поєдинками національних команд, Аталанта продовжить свою боротьбу за нагороди Серії А. Зараз клуб Маліновського та Віктора Коваленка посідає 4 місце. Найближчий конкурент Ювентус має теж 55 очок, але випереджають команду Джана П'єра Гасперіні лише через кращу різницю забитих та пропущених голів.