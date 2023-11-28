В нее вошли игроки сразу из девяти разных клубов. Только у середняков чемпионата Лечче и Сассуоло по два представителя после голевых феерий в своих матчах.

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Малиновский в команде тура на позиции форварда

Место там нашлось и футболисту Дженоа Руслану Малиновскому. Игрок сборной Украины провел сильный матч против Фрозиноне, в котором забил дебютный гол за "грифонов", отличившись взятием ворот соперников после пушечного выстрела своей волшебной левой ногой.

За свое выступление украинец получил отметку 8.2. В течение матча он нанес 3 удара по воротам (один из которых попал в стойку), совершил 2 из 4 удачные попытки дриблинга, сделал 57 касаний мяча, отдал 33 из 38 точные передачи (1 ключевую), заработал 1 фол и трижды отобрал мяч у соперника.

Что интересно, Руслан попал в команду тура на позиции центрального нападающего в схеме 4-4-2. И это не ошибка. Именно там главный тренер Дженоа в последних матчах использует украинца в роли несколько нетипичного форварда.

Лучшим же в туре стал нападающий Вероны Милан Джурич. Он забил гол и отдал ассист в матче против Лечче (2:2), что помогло его команде набрать 1 зачетный балл. За это форвард был оценен в 9 баллов.



Малиновский попал в команду недели в Серии А / скриншот с сайта Whoscored.com

Справка. Следующий матч, в котором Малиновский может повторить свой успех, состоится 2 декабря. В 16:00 Дженоа на своем поле будет принимать Эмполи – команду другого украинского футболиста Виктора Коваленка.