До неї увійшли гравці одразу з дев'яти різних клубів. Тільки середняки чемпіонату Лечче та Сассуоло мають по два представники після гольових феєрій у своїх матчах.

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Маліновський у команді туру на позиції форварда

Місце там знайшлося й футболісту Дженоа Руслану Маліновському. Гравець збірної України провів сильний матч проти Фрозіноне, у якому забив дебютний гол за "грифонів", відзначившись взяттям воріт суперників після гарматного пострілу своєю чарівною лівою ногою.

За свій виступ українець отримав оцінку 8.2. Протягом матчу він завдав 3 удари по воротах (один з яких влучив у стійку), здійснив 2 з 4 вдалі спроби дриблінгу, зробив 57 дотиків до м’яча, віддав 33 з 38 точні передачі (1 ключову), заробив 1 фол та тричі відібрав м’яч у суперника.

Що цікаво, Руслан потрапив у команду туру на позиції центрального нападника у схемі 4–4–2. І це не помилка. Саме там головний тренер Дженоа в останніх матчах використовує українця у ролі дещо нетипового форварда.

Найкращим же в турі став нападник Верони Мілан Джурич. Він забив гол та віддав асист у матчі проти Лечче (2:2), що допомогло його команді набрати 1 заліковий бал. За це форвард був оцінений у 9 балів.



Маліновський потрапив до команди тижня в Серії А / скриншот із сайту Whoscored.com

Довідка. Наступний матч, у якому Маліновський може повторити свій успіх відбудеться 2 грудня. О 16:00 Дженоа на своєму полі прийматиме Емполі – команду іншого українського футболіста Віктора Коваленка.