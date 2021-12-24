Удачная неделя
В поединке 19-го тура чемпионата Италии против "Дженоа" (0:0) 28-летний украинец вышел в стартовом составе бергамасков и провел на поле 65 минут. Результативными действиями он не отмечался, но получил оценку 7,7.
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В игре с Дженоа хавбек нанес 3 удара мимо ворот, отдал 44 точные передачи (83%), сделал 1 ключевой пас, совершил 4 обводки, выиграл 9 из 12 единоборств, совершил 1 отбор.
Символическая сборная недели по версии SofaScore
- В нынешнем сезоне на счету Малиновского 17 матчей за клуб из Бергамо в итальянском чемпионате, 4 гола и одна результативная передача.