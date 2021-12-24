Удачная неделя

В поединке 19-го тура чемпионата Италии против "Дженоа" (0:0) 28-летний украинец вышел в стартовом составе бергамасков и провел на поле 65 минут. Результативными действиями он не отмечался, но получил оценку 7,7.

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В игре с Дженоа хавбек нанес 3 удара мимо ворот, отдал 44 точные передачи (83%), сделал 1 ключевой пас, совершил 4 обводки, выиграл 9 из 12 единоборств, совершил 1 отбор.

В символическую сборную недели кроме Руслана также попали Алексис Салемакерс, Эрон Хики, Франк Кэсси (Милан), Маттиа Араму (Венеция), Федерико Бернардески, Хуан Куадрадо (Ювентус), Алекса Терзич (Дженоа), Мартин Эртич, Иван Проведель (Специя).

Символическая сборная недели по версии SofaScore