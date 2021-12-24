Вдалий тиждень
У поєдинку 19-го туру чемпіонату Італії проти "Дженоа" (0:0) 28-річний українець вийшов у стартовому складі бергамасків та провів на полі 65 хвилин. Результативними діями Маліновський не відзначався, але отримав оцінку 7,7.
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У грі з Дженоа хавбек завдав 3 ударів повз ворота, віддав 44 точні передачі (83%), зробив 1 ключовий пас, здійснив 4 обведення, виграв 9 з 12 єдиноборств, здійснив 1 відбір.
Символічна збірна тижня за версією SofaScore
- У нинішньому сезоні на рахунку Маліновського 17 матчів за клуб із Бергамо в італійському чемпіонаті, 4 голи та одна результативна передача.