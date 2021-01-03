Интер продолжает борьбу за чемпионство в итальянской Серии А. На этот раз команда победила в чемпионате Кротоне.

Интер – Кротоне 6:2

Голи: Мартинес, 20, 57, 78, Марроне, 31 (авт.), Лукаку, 64, Хакими, 87 – Дзанеллато, 12, Големич, 36 (пен.)

Для Интера этот матч против аутсайдера чемпионата начался не наилучшим образом, так как команда пропустила гол уже на 12-й минуте. Но вскоре Мартинес все-таки сравнял счет. А после этого Марроне отправил мяч в собственные ворота, и уже "нерадзури" были впереди.

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Но на перерыв команды ушли при равном счете. Големич четко реализовал пенальти.

Во втором же тайме голы забивали только игроки Интера. И отличились они четыре раза. Сначала еще один гол в свой актив записал Мартинес. После этого настал черед Лукаку. На 78-й минуте Мартинес оформил хет-трик. А последний гол в матче забил Хакими.

Таким образом Интер победил со счетом 6:2. И пока Милан не сыграет свой матч против Беневенто, именно Интер будет находиться на вершине турнирной таблицы.

Видеообзор матча