У середу, 6 січня, Аталанта на власному полі приймала Парму у рамках 16-го туру Серії А. Команда Руслана Маліновського без проблем декласувалась суперника.

Фавориток цього протистояння була саме Аталанта. Джан П'єр Гасперіні не довірив місце у стартовому складі українцю Руслану Маліновському, пише 24 канал.

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Розгромна перемога

Вже на 15-й хвилині господарі відкрили рахунок. Муріель завдяки пасу, який виконав Ілічич, Луїс опинився у вигідній позиції в штрафному майданчику та холоднокровно пробив у кут воріт – 1:0. Цей гол став першим та єдиним у першому таймі.

По перерві Аталанта швидко подвоїла рахунок. Госенс продемонстрував чудове бачення поля та віддав передачу, адресатом якої став Сапата, котрий з меж штрафного майданчика холоднокровно відправив м'яч під стійку – 2:0.

На 58-й хвилині за рахунку 2:0 на поле вийшов Маліновський. Українець допоміг команді ще одного разу відзначитись у воротах суперників. Активний Госенс зіграв на добиванні, з близької відстані відправивши м'яч у сітку. Рахунок став 3:0.

Після перемоги Аталанта посідає 7 місце, у їх активі 28 очок. Парма з 12 пунктами – 18-та.

Аталанта – Парма відеоогляд