В среду, 6 января, Барселона гостила на стадионе Атлетика в рамках перенесенного матча 2-го тура Ла Лиги. Каталонцы с трудом добыли три очка.

Атлетик – Барселона 2:3 Голы: Уильямс, 3, Муньяин, 90 – Педри, 14, Месси, 38, 62

Команды активно начали поединок. Уже на 3-й минуте хозяева ошеломили Барселону. Уильямс воспользовался роскошной передачей из глубины поля и вышел на свободное пространство. Войдя в штрафную нападающий легко обыграл опекуна и пробил в дальний угол ворот – тер Штеген не сумевший спасти собственные владения от быстрого гола, 1:0, пишет 24 канал.

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Уже через десять минут истинный характер показали гости. Де Йонг поборолся за мяч и с линии поля отдал верховую передачу прямо на голову Педри. Поэтому ничего не оставалось, как отправить мяч в пустые ворота – 1:1.

Еще до перерыва каталонцы сумели выйти вперед. Педри отдал шедевральную передачу пяткой на Месси. Казалось, что у испанца есть глаза на затылке. Лео получив передачу сразу пробил в ближний к вратаря угол – голкипер не сумел дотянуться до мяча, 1:2.

Вот так легко испанский гранд полностью перевернул ход событий на поле с ног на голову. Более команды в первом тайме не отличались.

Активный Месси решил попытались удачу с дальней дистанции - мяч просвистел рядом со штангой. Но красивый гол все-таки удался аргентинскому нападающему. Он получил передачу в штрафной Атлетика и пробил в одно касание – мяч полетел под перекладину и прошил сетку ворот, 1:3. Лионель записал в свой актив дубль. Месси решил отметиться хет-триком, но не суждено. Штанга спасла ворота хозяев после классному удару Лео.

Казалось, что матч так и завершится со счетом 1:3, но футболисты Атлетика считали иначе. На 90-й минуте они воспользовались ошибкой защитников Барселоны, перехватив мяч. Муньяин получил передачу на грани штрафной и в стиле Месси пробил в угол ворот – 2:3. Этот гол поставил грубую точку во встрече. После победы Барселона находится на 3 месте, в их активе 31 очко. Атлетик – 9-й с 21 пунктом. Атлетик – Барселона видеообзор

Казалось, что матч так и завершится со счетом 1: 3, но футболисты Атлетика считали иначе. На 90-й минуте они воспользовались ошибкой защитников Барселоны, перехватив мяч. Муньяин получил передачу на грани штрафной и в стиле Месси пробил в угол ворот - 2: 3. Этот гол поставил грубую точку во встрече. После победы Барселона находится на 3 месте, в их активе 31 очко. Атлетик - 9-й с 21 пунктом. Атлетик - Барселона видеообзор