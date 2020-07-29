Украинский полузащитник "Аталанты" Руслан Малиновский вновь отметился красивым голом и стал одним из лучших. Эксперты высоко оценили действия украинца на поле.

В матче 37 тура Серии А против "Пармы" украинец огорчил голкипера соперника на 70 минуте. Его результативный удар сравнял счет во встрече, поэтому эксперты не обошли удачные действия футболиста и включили его в топ-5 лучших игроков в матче по версии портала SofaScore.

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Украинец в топ-5 лучших

Украинец начал матч со скамейки запасных, но уже после перерыва вышел на поле. Ему понадобилось ровно 14 минут, чтобы записать свою фамилию на табло.

За 6 минут до конца встречи "Аталанта" вышла вперед благодаря результативному удару Гомеса – 1:2.

За поединок Малиновский получил оценку – 7,2.

Среди игроков "Аталанты" высшую оценку получили лишь двое игроков: Гомес (7,7) и Госенс (7,5). Среди игроков "Пармы" лучшим стал Кулусевскі (7,8).

27-летний полузащитник за вторую 45-минутку нанес 3 удара в ворота (1 в створ, 1 мимо, а еще 1 удар был заблокирован защитником). Также он 42 раза коснулся мяча, отдал 26 точных с 30 передач (точность 87%), провел 1 удачная обводка с 2, заработал 2 фола на себе и один раз попал в офсайд.

Всего на счету хавбека 9 голов и 4 асиста в 32 матчах серии А.

Добавим, что в июле 2019 года было официально объявлено о переходе Малиновского в "Аталанту". Сумма трансфера составила 15 миллионов евро. Итальянский клуб и игрок подписали контракт на три года.

Согласно контракту украинец зарабатывает в итальянском клубе как минимум один миллион евро за сезон. Инициатором такого трансфера украинца был президент "Аталанты" Антонио Перкасси, который без предварительного согласования со спортивным директором клуба Сартори и главным тренером команды Гасперини пригласил Малиновского.