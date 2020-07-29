Український півзахисник "Аталанти" Руслан Маліновський знову відзначився красивим голом та став одним із найкращих. Експерти високо оцінили дії українця на полі.

У матчі 37 туру Серії А проти "Парми" українець засмутив голкіпера суперника на 70 хвилині. Його результативний удар зрівняв рахунок у зустрічі, тому експерти не оминули вдалі дії футболіста та включили його до топ-5 найкращих гравців у матчі за версією порталу SofaScore.

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Українець у топ-5 найкращих

Українець розпочав матч із лави запасних, але вже по перерві вийшов на поле. Йому знадобилось рівно 14 хвилин, щоб записати своє прізвище на табло.

За 6 хвилин до кінця зустрічі "Аталанта" вийшла вперед завдяки результативному удару Гомеса – 1:2.

За поєдинок Маліновський отримав оцінку – 7,2.

Серед гравців "Аталанти" вищу оцінку отримали лише двоє гравців: Гомес (7,7) і Госенс ​​(7,5). Серед гравців "Парми" кращим став Кулусевскі (7,8).

27-річний півзахисник за другу 45-хвилинку завдав 3 удари у ворота (1 у ворота, 1 повз, а ще 1 удар був заблокований захисником). Також він 42 рази торкнувся м'яча, віддав 26 точних з 30 передач (точність 87%), провів 1 вдале обведення з 2, заробив 2 фоли на собі і один раз потрапив в офсайд.

Всього на рахунку хавбека вже 9 голів і 4 асисти в 32 матчах серії А.

Додамо, що у липні 2019 року було офіційно оголошено про перехід Маліновського до "Аталанти". Сума трансферу склала 15 мільйонів євро. Італійський клуб та гравець підписали контракт на три роки.

Згідно з контрактом українець заробляє в італійському клубі щонайменше один мільйон євро за сезон. Ініціатором такого трансферу українця був президент "Аталанти" Антоніо Перкассі, який без попереднього узгодження зі спортивним директором клубу Сарторі та головним тренером команди Гасперіні запросив Маліновського.