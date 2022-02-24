Малиновский оформил дубль в Лиге Европы и показал футболку в поддержку Украины: фото

Украинский футболист Аталанты Руслан Малиновский оформил дубль во втором матче 1/16 финала Лиги Европы против греческого Олимпиакосу. Хавбек также поддержал Украину.

На 67-й минуте матча Руслан забил второй гол итальянского клуба в матче, а через 2 минут довел счет до разгромного, сообщает 24 канал.

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После гола украинец поднял футболку, где была надпись "No war in Ukraine".

Малиновский поддержал Украину

Ранее Малиновский призвал распространять информацию о вторжении войск РФ на территорию Украины.

"Украину атакуют сейчас. Пожалуйста, распространяйте эту информацию и молитесь за нашу страну", – отметил Руслан Малиновский на своей странице в твиттере.

Кроме того, он разместил ссылки на реквизиты для финансовой помощи украинской армии в противодействии врагу.