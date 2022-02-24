Малиновский призвал помочь нашей армии
Россия производит полномасштабное вторжение на территорию нашей Украины. Вооруженные силы Украины сдерживают наступление российского агрессора. Трудные бои сейчас продолжаются в нескольких направлениях.
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"Украину атакуют сейчас. Пожалуйста, распространяйте эту информацию и молитесь о нашей стране", – отметил Руслан Малиновский на своей странице в твиттере.
Кроме того, Малиновский разместил ссылку на реквизиты для финансовой помощи украинской армии в противодействии врагу.