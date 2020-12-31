27-річний хавбек італійської Аталанти і національної збірної України Руслан Маліновський може повернутися в чемпіонат Бельгії.

За даними voetbal24.be, в підписанні українця зацікавлені Генк, з якого він перейшов в клуб з Бергамо, а також Брюгге і Антверпен.

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Українець незадоволений кількістю ігрової практики в Аталанті і не хоче ризикувати місцем у збірній України на чемпіонаті Європи наступного літа. Перехід може відбутися вже в січні.

Також наголошується, що футболістом цікавляться й інші клуби.

Що відомо про Маліновського

З липня 2019 року Маліновський взяв участь в 57 матчах Аталанти у всіх турнірах, забивши 10 голів і віддавши 9 результативних передач. У нинішньому сезоні на його рахунку один м'яч в 13 матчах.

Transfermarkt оцінює Маліновського в 21 мільйон євро, його контракт з Аталантою розрахований до літа 2024 року.

Влітку 2020 року повідомлялося, що Аталанта може продати Маліновського заради інших трансфері.