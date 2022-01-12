Как финалист Кубка Италии в прошлом сезоне, Аталанта начинает выступления в турнире со стадии 1/8 финала. Первый соперник – Венеция. Игра состоится в Бергамо 12 января. Но за этим матчем Малиновский будет вынужден наблюдать с трибун.

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Малиновский будет отбывать дисквалификацию. В минувшем сезоне в финале Кубка Италии украинец забил гол за Аталанту, сравнив счет. Но еще перед тем он получил желтую карточку. Это было второе предупреждение в турнире для него, так что его дисквалифицировали на одну игру.

Малиновский не единственный, кто будет пропускать матч против Венеции в Кубке Италии. Также из-за перебора желтых карт вне игры оказался и Иосиф Иличич.

А вот Рафаэль Толой в предыдущей игре получил прямую красную карточку. При этом к тому времени игрок уже был заменен и находился на скамье запасных.