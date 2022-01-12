Як фіналіст Кубка Італії минулого сезону, Аталанта розпочинає виступи в турнірі зі стадії 1/8 фіналу. Перший суперник – Венеція. Гра відбудеться в Бергамо 12 січня. Але за цим матчем Маліновський буде змушений спостерігати з трибун.

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Маліновський відбуватиме дискваліфікацію. В минулому сезоні в фіналі Кубка Італії українець забив гол за Аталанту, зрівнявши рахунок. Але ще перед тим він отримав жовту картку. Це було друге попередження в турнірі для нього, тож його дискваліфікували на одну гру.

Маліновський не єдиний, хто пропускатиме матч проти Венеції в Кубку Італії. Також через перебір жовтих карток поза грою опинився і Йосип Ілічич.

А от Рафаель Толой у попередній грі отримав пряму червону картку. При цьому на той час гравець вже був замінений і перебував на лаві запасних.