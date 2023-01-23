Правами на показ матчей чемпионата Италии во Франции владеет катарская компания beIN Sports. В пятницу, 20 января, она объявила, что больше не будет показывать матчи Аталанты во Франции. Следовательно, и матч против Ювентуса в воскресенье, 22 января, закончившийся со счетом 3:3, во Франции не показали.

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Причиной такого решения стал титульный спонсор Аталанты – платформа финансовых транзакций Plus 500, расположенная на Кипре. Она находится под прицелом Министерства финансов Франции, поскольку предлагает "инвестиционные услуги, связанные с рискованными финансовыми контрактами". Главное управление по делам потребителей и борьбе с мошенничеством (DGCCRF) запретило показ рекламных объявлений компании. Следовательно, через суд запретило и показ beIN Sports матчей, где эта компания фигурирует.

Следует напомнить, что сейчас во Франции за Марсель выступает украинец Руслан Малиновский. Он перебрался в этот клуб в январе 2023 именно из Аталанты.

"На сегодняшний день мы должны отказаться от трансляции матчей Аталанты после решения DGCCCRF, согласно которому любая трансляция, в которой будет показан один из спонсоров этой команды, будет считаться запрещенной рекламой рискованных финансовых продуктов", – пояснили beIN в своем сообщении

Однако компания ищет пути для того, чтобы ее подписчики могли смотреть и матчи Аталанты. Однако не уточнили, как они планируют это сделать.

Аталанта – не единственная команда, попавшая под такой запрет. Ведь Plus 500 есть также спонсорами польской Легии и швейцарского Янг Бойз. Однако матчи этих команд во Франции почти не показываются.

Компания Plus 500 также подписала контракт с командой и НБА Чикаго Буллз. Но их логотип размещен не на форме, а на тренировочных куртках, потому эти баскетбольные матчи под запрет не попадают.

Во Франции уже возник скандал из-за Plus 500. В 2018 году финал Лиги Европы принимал Лион. И там сыграли Марсель и испанский Атлетико, на форме которого тоже был логотип этой компании. Тогда Французская ассоциация брокеров и поставщиков инвестиционных услуг обратилась по этому поводу к трансляторам матча, но никаких санкций к ним не было принято.