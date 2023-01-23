Правами на показ матчів чемпіонату Італії у Франції володіє катарська компанія beIN Sports. У п'ятницю, 20 січня, вона оголосила, що більше не показуватиме матчі Аталанти у Франції. Відтак і матч проти Ювентуса в неділю, 22 січня, який закінчився з рахунком 3:3, у Франції не показали.

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Причиною для такого рішення став титульний спонсор Аталанти – платформа фінансових транзакцій Plus 500, що розташована на Кіпрі. Вона перебуває під прицілом Міністерства фінансів Франції, оскільки пропонує "інвестиційні послуги, пов’язані з ризикованими фінансовими контрактами". Головне управління у справах споживачів та боротьбі з шахрайством (DGCCRF) заборонило показ рекламних оголошень цієї компанії. Відтак через суд заборонило і показ beIN Sports матчів, де ця компанія фігурує.

Варто нагадати, що зараз у Франції за Марсель виступає українець Руслан Маліновський. Він перебрався в цей клуб в січні 2023 року саме з Аталанти.

"На сьогодні ми повинні відмовитися від трансляції матчів Аталанти після рішення DGCCCRF, згідно з яким будь-яка трансляція, у якій буде показано одного зі спонсорів цієї команди, буде вважатися забороненою рекламою ризикованих фінансових продуктів", – пояснили beIN у своєму повідомленні

Однак компанія шукає шляхи для того, щоб її підписники могли дивитися й матчі Аталанти. Однак не уточнили, як вони це планують зробити.

Аталанта – не єдина команда, яка потрапила під таку заборону. Адже Plus 500 є також спонсорами польської Легії та швейцарського Янг Бойз. Однак матчі цих команд у Франції майже не показують.

Компанія Plus 500 також підписала контракт з і командою НБА Чикаго Буллз. Але їх логотип розміщений не на формі, а на тренувальних куртках, тому ці баскетбольні матчі під заборону не потрапляють.

У Франції вже виникав скандал через Plus 500. У 2018 році фінал Ліги Європи приймав Ліон. І тоді там зіграли Марсель та іспанський Атлетіко, на формі якого теж був логотип цієї компанії. Тоді Французька асоціація брокерів та постачальників інвестиційних послуг звернувся щодо цього приводу до трансляторів матчу, але жодних санкцій до них вжито не було.