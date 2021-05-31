Малиновский не продается, – президент Аталанты

Украинец Руслан Малиновский провел отличный сезон за итальянскую Аталанту. Игрока сборной Украины связывают с другими клубами, однако Аталанта не хочет продавать Малиновского.

Малиновский не подлежит продаже

Президент Аталанты Антонио Перкасси поделился мнением об атаке команды. Он заявил, что хочет усилить защиту. Нападение Аталанты, по его мнению, и так сильное.

Читайте также Игроки FAVBET верят в победу Франции на Евро-2020

"Я бы усилил оборону команды. Три года подряд мы были лучшей атакующей командой Серии А, поэтому не вижу, что можно улучшить впереди. Хочу знать о будущем Алексея Миранчука", – сказал президент Аталанты.

Антонио Перкасси заверил, что Малиновский и еще два игрока не покинут команду.

Мюриэль, Сапата и Малиновский не подлежат продаже,

– заявил Перкасси.