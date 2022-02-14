Малиновский – лучший бомбардир Серии А по голам из-за пределов штрафной

Руслан Малиновский помог Аталанте взять одно очко в матче против Ювентуса. Полузащитник возглавил уникальный бомбардирский рейтинг.

Очередное отличие Малиновского

Футболист Аталанты отметился невероятным голом со штрафной. Руслан Малиновский огорчил голкипера Ювентуса примерно с 30 метров, который удивил даже соперника.

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Украинец возглавил уникальный голевой рейтинг чемпионате Италии. Ни один из футболистов, которые играют в Серии А, не забивал больше голов чем Малиновский из-за пределов штрафной соперника.

В сезоне-2021/2022 Руслан отметился 7 голами в футболке Аталанты. Однажды забил в Лиге чемпионов и 6 мячей в итальянском чемпионате. Всего отыграл за клуб из Бергамо 26 матчей во всех турнирах.



С каких позиций забивал Малиновский / Фото из твиттера Squawka Football

Кому забивал Малиновский