Чергова відзнака Маліновського

Футболіст Аталанти відзначився неймовірним голом зі штрафного. Руслан Маліновський засмутив голкіпера Ювентуса близько з 30 метрів, який здивував навіть суперника.

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Українець очолив унікальний гольовий рейтинг чемпіонаті Італії. Жоден із футболістів, які грають у Серії А, не забивав більше голів за Маліновського з-за меж штрафного майданчика суперника.

У сезоні-2021/2022 Руслан відзначився 7 голами у футболці Аталанти. Одного разу забив у Лізі чемпіонів та 6 м'ячів у італійському чемпіонаті. загалом відіграв за клуб із Бергамо 26 матчів в усіх турнірах.



З якиХ позицій забивав Маліновський / Фото з твітеру Squawka Football

Кому забивав Маліновський