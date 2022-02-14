Снова среди лучших

Руслан Малиновский вышел на поле во втором тайме и за 16 сыгранных минут отметился голом. Атакующий полузащитник Аталанты размочил нули на табло, огорчив голкипера Ювентуса.

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К сожалению, яркий гол украинца со штрафного не стал для клуба из Бергамо победным. Туринская команда вырвала мировую на последних секундах поединка (1:1).

Мяч Малиновского отметили даже соперники. Защитник Ювентуса Маттейс де Лигт и не думал, что Руслану удастся попасть в рамку ворот.

Статистический портал WhoScored оценил игру украинца. Полузащитник получил одну из лучших оценок за 30 минут проведенных на поле – 7.4. Это третий самый высокий балл в составе команды из Бергамо.

Важно. Малиновский отметился седьмым голом в футболке Аталанты в сезоне-2021/2022. Также Руслан сделал 2 ассиста в 26-ти матчах.

Лучшим футболистом матча стал голландский полузащитник Аталанты Тен Копмейнерс – 7.9. В составе команды Массимилиано Аллегри лучшим стал фланговый защитник Данило, который спас для Ювентуса ничью – 7.8.



Аталанта – Ювентус: оценки за игру / Скриншот из WhoScored

К вниманию. Следующий поединок Аталанты состоится против греческого Олимпиакос в 1/16 финала Лиги Европы (17 февраля).