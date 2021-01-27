Матч Кубка Италии между Интером и Миланом запомнился не только победой "нерадзурри". В поединке произошла стычка Ромелу Лукаку и Златана Ибрагимовича.

Источник: Sport Mediaset

В конце первого тайма защитник Милана Романьола сфолил против Лукаку. Такое нарушение правил не понравилось форварду, бельгиец с претензиями встал с газона. Тут как тут в центре внимания оказался и еще один гренадер Ибрагимович.

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Схватка больших форвардов

Златан начал кричать в сторону соперника оскорбительные слова, назвав Ромелу ослом: "Иди занимайся своим вуду-дерьмом, маленький осел".

Словесная перепалка могла перерасти в настоящую кровавую драку. Игрок Интера мгновенно ответил шведу: "Я трах*л тебя и твою жену. Хочешь что-то сказать о моей матери? Пойдем в туннель, и я тебя побью, бл**ь".

Их конфликт не утихал. На пути в раздевалке зажигательные футболисты кричали друг другу оскорбительные фразы. Главный арбитр встречи показал обоим игрокам желтые карточки за такой эпизод.

К теме. Второе предупреждение Ибрагимович получил на 58-й минуте за фол на сопернике и был удален с поля, чем подвел команду.

К чему шведский нападающий сказал о вуду? Вероятно, Ибрагимович вспомнил сопернику историю с его переходом в Челси. Когда владелец Эвертона Фарада Мошири в 2018 году рассказал о трансфере Лукаку в Манчестер Юнайтед. Президент сказал, что мать бельгийского форварда во время поездки в Африку посоветовала сыну перейти в состав лондонского клуба и это было связано с вуду. Сам же Лукаку тогда полностью отрицал такую ​​историю представителя Эвертона.