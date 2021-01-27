Маленький віслюк: як запальні Ібрагімович та Лукаку ледь не побились прямо на полі – відео
Матч Кубка Італії між Інтером та Міланом запам'ятався не лише перемогою "нерадзуррі". У поєдинку сталась сутичка Ромелу Лукаку та Златана Ібрагімовича.
Джерело: Sport Mediaset
Наприкінці першого тайму захисник Мілана Романьолі сфолив проти Лукаку. Таке порушення правил не сподобалось форварду, бельгієць з претензіями встав з газону. Тут як тут у центрі уваги опинився і ще один гренадер Ібрагімович.
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Сутичка великих форвардів
Златан почав кричати у сторону суперника образливі слова, назвавши Ромелу віслюком: "Іди займайся своїм вуду-лайном, маленький віслюк".
Словесна перепалка могла перерости у справжню криваву бійку. Гравець Інтера миттєво відповів шведу: "Я трах*в тебе і твою дружину. Хочеш щось сказати про мою матір? Ходімо в тунель, і я тебе поб'ю, хвой*о".
Їх конфлікт не вщухав. На шляху у роздягальні запальні футболісти кричали один одному образливі фрази. Головний арбітр зустрічі показав обидвом гравцям жовті картки за такий епізод.
До чого шведський нападник сказав про вуду? Ймовірно, Ібрагімович пригадав супернику історію з його переходом у Челсі. Коли власник Евертона Фарада Моширі у 2018 році розповів про трансфер Лукаку в Манчестер Юнайтед. Президент сказав, що мати бельгійського форварда під час поїздки в Африку порадила сину перейти до складу лондонського клубу і це було пов'язане з вуду. Сам же Лукаку тоді повністю заперечив таку історію представника Евертона.
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