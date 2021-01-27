Матч Кубка Італії між Інтером та Міланом запам'ятався не лише перемогою "нерадзуррі". У поєдинку сталась сутичка Ромелу Лукаку та Златана Ібрагімовича.

Джерело: Sport Mediaset

Наприкінці першого тайму захисник Мілана Романьолі сфолив проти Лукаку. Таке порушення правил не сподобалось форварду, бельгієць з претензіями встав з газону. Тут як тут у центрі уваги опинився і ще один гренадер Ібрагімович.

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Сутичка великих форвардів

Златан почав кричати у сторону суперника образливі слова, назвавши Ромелу віслюком: "Іди займайся своїм вуду-лайном, маленький віслюк".

Словесна перепалка могла перерости у справжню криваву бійку. Гравець Інтера миттєво відповів шведу: "Я трах*в тебе і твою дружину. Хочеш щось сказати про мою матір? Ходімо в тунель, і я тебе поб'ю, хвой*о".

Їх конфлікт не вщухав. На шляху у роздягальні запальні футболісти кричали один одному образливі фрази. Головний арбітр зустрічі показав обидвом гравцям жовті картки за такий епізод.

До теми. Друге попередження Ібрагімович отримав на 58-й хвилині за фол на супернику та був вилучений з поля, підвівши команду.

До чого шведський нападник сказав про вуду? Ймовірно, Ібрагімович пригадав супернику історію з його переходом у Челсі. Коли власник Евертона Фарада Моширі у 2018 році розповів про трансфер Лукаку в Манчестер Юнайтед. Президент сказав, що мати бельгійського форварда під час поїздки в Африку порадила сину перейти до складу лондонського клубу і це було пов'язане з вуду. Сам же Лукаку тоді повністю заперечив таку історію представника Евертона.