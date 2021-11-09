Моррис грубо сфолил против Йокича в центре поля, когда у того был мяч. Баскетболист Майами не пытался отобрать мяч или заблокировать пас, а просто влетел в соперника.

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Йокичу это не очень понравилось, и он сразу же влетел в спину Моррису. От удара баскетболист сразу очутился на паркете.

К месту схватки сразу сбежались остальные баскетболисты, поэтому там началась толкотня. Игра была остановлена.

Йокич и Моррис получили по неспортивному фолу второй ступени и были изъяты с площадки. Технический фол получил и еще один баскетболист Майами Джимми Батлер.

Самостоятельно покинуть площадку Моррис не сумел – ее вынесли на носилках. Хотя впоследствии он самостоятельно покинул раздевалку команды. Однако в клубе заявили, что у него возможно повреждение спины.

"Это был нелепый поступок. Я сожалею. Да, против меня сыграли грязно, я должен был защитить себя. Но реагировать так было нельзя. Мне стыдно, это правда. Все случилось на эмоциях", – заявил после игры Йокич.