Кровавая схватка

Полиция в Никосии получила информацию о драке у ночного клуба около 5 утра в воскресенье, 21 ноября. В больнице они обнаружили двух человек, получивших незначительные травмы. Один из них – баскетболист Аэла Брэндон Аверетт. А также девушка Кори Маниго.

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Зато сам 23-летний Кори Маниго попал в реанимацию в тяжелом состоянии. Предварительно у него диагностировали кровоизлияние в мозг и гематому. Его подключили к аппарату ИВЛ.

В клубе впоследствии заявили, что он находится в тяжелом, но стабильном состоянии.

Аверетт рассказал полиции, что на них напали неизвестные люди возле ночного клуба. Больше всего досталось именно Маниго. Сейчас нападение расследуют правоохранители.