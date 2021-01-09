Маленькая дочь теннисистки Бондаренко мило поддержала маму на корте: видео
Теннисистка Катерина Бондаренко выступала на турнире WTA в Абу-Даби. Украинка не осталась без поддержки на трибунах.
Персональная поддержка на трибунах в виде маленькой доченьки позволила Катерине Бондаренко неожиданно выйти в 1/16 соревнований, пишет 24 канал.
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Поддержка Бондаренко
7-летняя Карина сначала поддерживала маму на трибунах, но матч ей не был слишком интересен. Девочка играла в игре на телефоне. А вот непосредственно на корте ей понравилось куда больше.
Похоже, именно такая семейная поддержка придала сил украинской теннисистке.
Добавим, что в 2012 году Екатерина на некоторое время покинула теннис из-за беременности. Родив дочь, она вернулась в 2014-м году. А уже через три года Бондаренко выиграла турнир в Ташкенте, став второй мамой, которая сумела выиграть турнир WTA после Ким Клейстерс.
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