Теннисистка Катерина Бондаренко выступала на турнире WTA в Абу-Даби. Украинка не осталась без поддержки на трибунах.

Персональная поддержка на трибунах в виде маленькой доченьки позволила Катерине Бондаренко неожиданно выйти в 1/16 соревнований, пишет 24 канал.

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Поддержка Бондаренко

7-летняя Карина сначала поддерживала маму на трибунах, но матч ей не был слишком интересен. Девочка играла в игре на телефоне. А вот непосредственно на корте ей понравилось куда больше.

Похоже, именно такая семейная поддержка придала сил украинской теннисистке.

Добавим, что в 2012 году Екатерина на некоторое время покинула теннис из-за беременности. Родив дочь, она вернулась в 2014-м году. А уже через три года Бондаренко выиграла турнир в Ташкенте, став второй мамой, которая сумела выиграть турнир WTA после Ким Клейстерс.

No lies detected in the previous tweet. #AbuDhabiWTA pic.twitter.com/sf6MascXTU — tennis gifs (@tennis_gifs) January 8, 2021