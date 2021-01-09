Маленька донька тенісистки Бондаренко мило підтримала маму на корті: відео
Тенісистка Катерина Бондаренко виступала на турнірі WTA в Абу-Дабі. Українка не залишилась без підтримки на трибунах.
Персональна підтримка на трибунах у вигляді маленької донечки дозволила Катерині Бондаренко несподівано вийти в 1/16 змагань, пише 24 канал.
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Підтримка Бондаренко
7-річна Карина спершу підтримувала маму на трибунах, але матч їй не був надто цікавий. Дівчинка гралась у грі на телефоні. А от безпосередньо на корті їй сподобалось куди більше.
Схоже, саме така сімейна підтримка додала сил українській тенісистці.
Додамо, що у 2012 році Катерина на деякий час покинула теніс через вагітність. Народивши дочку, вона повернулася 2014-го року. А вже через три роки Бондаренко виграла турнір у Ташкенті, ставши другою мамою, яка зуміла виграти турнір WTA після Кім Клейстерс.
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