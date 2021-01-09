Тенісистка Катерина Бондаренко виступала на турнірі WTA в Абу-Дабі. Українка не залишилась без підтримки на трибунах.

Персональна підтримка на трибунах у вигляді маленької донечки дозволила Катерині Бондаренко несподівано вийти в 1/16 змагань, пише 24 канал.

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Підтримка Бондаренко

7-річна Карина спершу підтримувала маму на трибунах, але матч їй не був надто цікавий. Дівчинка гралась у грі на телефоні. А от безпосередньо на корті їй сподобалось куди більше.

Схоже, саме така сімейна підтримка додала сил українській тенісистці.

Додамо, що у 2012 році Катерина на деякий час покинула теніс через вагітність. Народивши дочку, вона повернулася 2014-го року. А вже через три роки Бондаренко виграла турнір у Ташкенті, ставши другою мамою, яка зуміла виграти турнір WTA після Кім Клейстерс.

No lies detected in the previous tweet. #AbuDhabiWTA pic.twitter.com/sf6MascXTU — tennis gifs (@tennis_gifs) January 8, 2021