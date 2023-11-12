Главный тренер Днепра-1 Юрий Максимов прокомментировал победу над донецким Шахтером (3:1) в матче 14-го тура чемпионата Украины среди команд Премьер-лиги. По словам наставника днепрян, ключевым эпизодом в поединке был угловой.

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Максимов: Играли так, как и стремились с самого начала матча

Надо было играть, ведь пропустили быстрый гол, но дальше играли так, как и стремились с самого начала матча, больше контролировать мяч и проводить контратаки. Ключевым эпизодом игры стал угловой, после которого мы сделали счет 1:1. После этого уже получали удовольствие от игры, прогрессировали,

– сказал Максимов.

Спортклубовцы за 14 туров набрали 30 очков и опережают житомирское Полесье на 1 балл. Отрыв от Шахтера составляет 6 зачетных пунктов, однако у "горняков" еще есть 2 поединка в запасе.

Напомним. На этой неделе Шахтер сенсационно победил каталонскую Барселону в Лиге чемпионов. Днепр-1 летом не преодолел барьер еврокубковой квалификации, поэтому у него было больше времени на отдых и восстановление.