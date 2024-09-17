Выигрывал Кубок России с Зенитом: экс-игрок сборной Украины два года служит в рядах ВСУ

Экс-игрок сборной Украины и Динамо Роман Максимюк в свое время играл за российский Зенит. Полномасштабное вторжение России полностью изменило мировоззрение бывшего футболиста.

С первых дней войны многие украинские спортсмены стали на защиту Родины. Среди добровольцев был экс-хавбек "сине-желтых" Роман Максимюк.

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Максимюк: Не хочу иметь ничего общего с россиянами

В интервью Чемпиону Роман Максимюк рассказал, как 24 февраля 2022 года кардинально изменило его жизнь. Бывший футболист сначала присоединился к волонтерскому движению. Он играл за ветеранов в благотворительных матчах. Вместе с коллегами Роман собирал деньги на авто для подразделений. В конце концов Максимюк принял решение присоединиться в ряды ВСУ.

Осенью 2022 года добровольно пошел защищать Родину. Попал в мобильную огневую группу. Наша задача – заступить на дежурство, занять позиции и уничтожать вражеские воздушные цели. Сначала был в Луцке, сейчас находимся на Харьковском направлении. Здесь очень трудно. Но верю в нашу победу. Потому, что у нас нет другого выбора. Если мы проиграем, Украина как государство перестанет существовать. Нас уничтожат как нацию,

– рассказал Максимюк.

Самый яркий этап карьеры Роман провел в санкт-петербургском Зените, с которым в 1999 году стал обладателем Кубка России. Однако война в корне изменила отношение Максимюка к россиянам.

Полномасштабное вторжение кардинально изменило мое сознание. Не хочу иметь ничего общего с россиянами. Не хочу, чтобы мои дети и внуки имели с ними что-то общее. Месседж, что россияне – угроза нашему существованию, мы должны передавать из поколения в поколение,

– отметил Максимюк.

Карьера Романа Максимюка