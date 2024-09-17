Виктор Давила, футболист сборной Чили, решил не возвращаться в столичную команду из враждебной страны перед началом новой кампании. 26-летний форвард заставил клуб отпустить его в Америку из Мексики, сообщает 24 канал со ссылкой на росСМИ.

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Виктор Давила не хочет играть в России

Сообщают, что во время зимнего межсезонья чилийский нападающий просил отпустить его в аренду, но команда из вражеской страны отказала футболисту. После этого игрок дождался окончания сезона и поехал на Копа Америка-2024.

После турнира Давила не приехал на сборы московского ЦСКА. Об этом рассказал генеральный директор по спортивным вопросам "армейцев" Евгений Шевелев.

В аэропорту буквально жена развернулась и сказала: "Я в эту Россию никогда в жизни ни за что не поеду". Это было еще в июле после Кубка Америки. Он не вылетел на сборы. Ему клуб дал 48 часов, чтобы он на сборах появился. Жена с ним не полетела. Зимой он тоже просился в аренду, и его не отпустили, потому что аренда нам была не интересна, мы денег бы не получили и игрока вместо него не взяли бы,

– сказал Шевелев.

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Подчеркнем, что чилиец Виктор Давила присоединился к российскому столичному ЦСКА в августе прошлого года. За это время нападающий сыграл в 38 матчах за коллектив из вражеской страны и забил голов.