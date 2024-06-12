Юношеская сборная Украины U-20 по баскетболу начала подготовку к чемпионату Европы. Континентальное первенство состоится 12-21 июля в румынском городе Питешти.
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Кличко-младший продолжил спортивную династию
В расширенный список игроков юношеской сборной Украины попал Максим Кличко – сын легендарного боксера, а ныне мэра Киева Виталия Кличко.
Максим играет на позиции центрового. Юноша имеет мощные антропометрические параметры. Его рост составляет 2,18 метра.
В прошлом сезоне Кличко-младший играл за американскую баскетбольную команду Taft School. А в следующем будет защищать цвета баскетбольной команды Amherst College.
Ранее Максим не вызывался в сборную Украины. Поэтому вскоре сын чемпиона мира по боксу может дебютировать за "сине-желтых".
Максим Кличко / фото из инстаграма спортсмена
Отметим, что соперниками сборной Украины U-20 в Дивизионе В будут Швеция, Венгрия, Армения, Косово и Молдова. Две лучшие команды получат пропуск в Дивизион А.