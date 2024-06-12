Юношеская сборная Украины U-20 по баскетболу начала подготовку к чемпионату Европы. Континентальное первенство состоится 12-21 июля в румынском городе Питешти.

Читайте также Украинского баскетболиста задержали при попытке незаконного пересечения границы

Кличко-младший продолжил спортивную династию

В расширенный список игроков юношеской сборной Украины попал Максим Кличко – сын легендарного боксера, а ныне мэра Киева Виталия Кличко.

Максим играет на позиции центрового. Юноша имеет мощные антропометрические параметры. Его рост составляет 2,18 метра.

Справка. Виталий Кличко был женат на бывшей спортсменке Наталье Егоровой. В браке пара прожила 26 лет. У них родилось трое детей: сыновья Егор-Даниил (2000 года рождения) и Максим-Александр (2005 г.р.), также дочь Елизавета-Виктория (2002 г.р.).

В прошлом сезоне Кличко-младший играл за американскую баскетбольную команду Taft School. А в следующем будет защищать цвета баскетбольной команды Amherst College.

Ранее Максим не вызывался в сборную Украины. Поэтому вскоре сын чемпиона мира по боксу может дебютировать за "сине-желтых".

Максим Кличко / фото из инстаграма спортсмена

Отметим, что соперниками сборной Украины U-20 в Дивизионе В будут Швеция, Венгрия, Армения, Косово и Молдова. Две лучшие команды получат пропуск в Дивизион А.