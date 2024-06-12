Юнацька збірна України U-20 з баскетболу розпочала підготовку до чемпіонату Європи. Континентальна першість відбудеться 12-21 липня в румунському місті Пітешті.
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Кличко-молодший продовжив спортивну династію
До розширеного списку гравців юнацької збірної України потрапив Максим Кличко – син легендарного боксера, а нині мера Києва Віталія Кличка.
Максим грає на позиції центрового. Юнак має потужні антропометричні параметри. Його зріст становить 2,18 метра.
У минулому сезоні Кличко-молодший грав за американську баскетбольну команду Taft School. А в наступному захищатиме кольори баскетбольної команди Amherst College.
Раніше Максим не викликався до збірної України. Тож незабаром син чемпіона світу з боксу може дебютувати за "синьо-жовтих".
Максим Кличко / фото з інстаграму спортсмена
Зазначимо, що суперниками збірної України U-20 в Дивізіоні В будуть Швеція, Угорщина, Вірменія, Косово та Молдова. Дві найкращі команди отримають перепустку до Дивізіону А.