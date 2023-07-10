Участник Лиги чемпионов усилился экс-игроком "молодежки" Украины
Источник:официальный сайт Александрии
Второй участник Лиги чемпионов от Украины Днепр-1 пополнил свой состав еще одним опытным футболистом. Днепряне подписали контракт с Максимом Третьяковым.
Команда Александра Кучера усилила позицию левого вингера. Контракт с 27-летним Максимом Третьяковым рассчитан до конца июня 2026 года.
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Трансферный БУМ от днепрян
По информации клуба из Александрии, трансфер Третьякова Днепра-1 обошелся в 400 тысяч евро. Александрия поблагодарила футболиста за работу и пожелала успехов в новой команде.
Это уже второй трансфер в один день от днепряне. Утром 10 июля клуб объявил о начале сотрудничества с 25-летним защитником и воспитанником Карпат Василием Кравцем, в прошлом сезоне выступавшим за полтавскую Ворсклу.
И это еще далеко не последний трансфер вице-чемпиона УПЛ-2022/2023.
Днепр-1 солидно усиливает свой состав перед дебютом в Лиге чемпионов. Во втором квалификационном раунде подопечные Кучера сыграют против греческого Панатинаикоса.
Кто такой Максим Третьяков: главное о футбольных достижениях
- В 2016 году Третьяков был арендован харьковским Металлистом из Днепра-2.
- Вернулся с аренды и подписал полноценный контракт с одесским Черноморцем.
- После двух лет у "моряков", Третьяков уехал поиграть за границу в Дунайскую Стреду.
- Летом 2019 левого вингера арендовала Александрия, которая в августе 2020 выкупила контракт футболиста группы атаки. С того момента выступал за клуб из одноименного города.
- За своей спиной у Третьякова есть 12 сыгранных матчей в футболке "молодежки" Украины U-21.