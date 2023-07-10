С футболистом был подписан контракт сроком на 3 года. Последним клубом Василия была полтавская Ворскла, за которую он сыграл 25 матчей, забил 3 гола и отдал 3 ассиста.

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Василий Кравец родился 20 августа 1997 во Львове и является воспитанником тамошних Карпат. В составе которых и начинал игровую карьеру. Далее выступал за испанские команды Луго, Леванте, Спортинг (Хихон), польский Лех, а прошлый сезон провел в составе полтавской Ворсклы. Статистика: УПЛ – 57 матчей (3 гола, 6 передач), первенство U-21 – 18 матчей (1 гол), первенство U-19 – 18 матчей (2 гола), Кубок Украины –2 матча, испанская Ла Лига – 6 матчей. , испанская Ла Лига-2 – 93 матча (1 гол, 10 результативных передач), Кубок Испании – 7 матчей, польская Экстраклясса – 18 матчей, Вторая лига Польши –1 матч, Кубок Польши –2 матча, еврокубки – 6 матчей. В составе молодежной сборной Украины – 5 матчей, в составе юношеских сборных Украины – 43 матча (1 гол),

– говорится в сообщении пресс-службы Днепра-1.

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В летнее трансферное окно спортклубовцы объявляли также о подписании: Олега Горина, Романа Мисака и Дениса Мирошниченко.

Напомним. В сезоне 2023/2024 Днепр-1 дебютирует в ЛЧ. Свой путь подопечные Кучера в этом турнире начнут 25 июля в 21.00 во втором квалификационном раунде. Соперник – греческий Панатинаикос.